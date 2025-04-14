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В Харькове после взрыва начался пожар

Мэр Харькова Терехов: гражданское предприятие получило повреждения при взрыве

Взрыв произошел на территории города Харькова, расположенного на северо-востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Игорь Терехов.

Он рассказал, что на одном из гражданских предприятий в Салтовском районе были зафиксированы повреждения. После взрыва здесь начался пожар, огонь охватил складские помещения с продуктами питания.

«Пострадавших <...> нет», — подчеркнул чиновник.

12 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен удар российских дронов типа «Герань» по целям в Киеве. На кадрах можно увидеть, как украинские системы противовоздушной обороны безуспешно пытаются сбить беспилотные летательные аппараты. Из-за этого в небе появилось большое количество ярких точек.

По информации журналистов, в конце концов российским дронам удалось достичь цели. Удар пришелся по предприятию в Святошинском районе, эту информацию подтвердили местные власти.

За два дня до этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по военной базе и цеху с военной продукцией в Вышгородском районе Киевской области. Он уточнил, что целями стали объекты Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Старые Петровцы.

Ранее в Харькове три дня не могли потушить пожар на железнодорожной станции, возникший из-за прилетов.

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