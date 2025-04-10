Военкор сообщил о бушующем уже три дня пожаре на ж/д узле в Харькове

Военкор Сладков: в Харькове третий день не могут потушить пожар на ж/д узле

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале написал о том, что в Харькове не могут потушить пожар на железнодорожной станции «Харьков-сортировка».

По его словам, «туда прилетает» уже третий день.

«Харьковчане отчетливо слышали двойную детонацию значит, было попадание в цель», — утверждает военкор.

Он добавил, что вечером 9 апреля в трех районах города было по меньшей мере 20 взрывов. Целями ударов стали пункты временной дислокации сил противника, места ремонта и сборки техники, а также хранения боеприпасов.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по двум регионам Украины — Харьковской и Днепропетровской областям. В Харькове беспилотные летательные аппараты ударили сразу в нескольких районах города, от Киевского до Салтовки». Взрывы также были слышны в Купянске, Чугуеве и других городах области.

Ранее в ВСУ пожаловались на уничтожение главного объекта по производству боеприпасов.