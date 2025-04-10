Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор сообщил о бушующем уже три дня пожаре на ж/д узле в Харькове

Военкор Сладков: в Харькове третий день не могут потушить пожар на ж/д узле
close
Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале написал о том, что в Харькове не могут потушить пожар на железнодорожной станции «Харьков-сортировка».

По его словам, «туда прилетает» уже третий день.

«Харьковчане отчетливо слышали двойную детонацию значит, было попадание в цель», — утверждает военкор.

Он добавил, что вечером 9 апреля в трех районах города было по меньшей мере 20 взрывов. Целями ударов стали пункты временной дислокации сил противника, места ремонта и сборки техники, а также хранения боеприпасов.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по двум регионам Украины — Харьковской и Днепропетровской областям. В Харькове беспилотные летательные аппараты ударили сразу в нескольких районах города, от Киевского до Салтовки». Взрывы также были слышны в Купянске, Чугуеве и других городах области.

Ранее в ВСУ пожаловались на уничтожение главного объекта по производству боеприпасов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами