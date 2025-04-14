ВСУ атаковали дронами Тульскую область

Силы противовоздушной обороны РФ отразили налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Количество сбитых дронов не называется. Подчеркивается, что при отражении атаки никто не пострадал. Разрушений также не было.

Перед этим Telegram-канал SHOT писал, что беспилотники ВСУ атаковали город Алексин в Тульской области. По словам очевидцев, в расположенном в 59 км от Тулы городе около 2:00 раздалось от трех до пяти взрывов. После этого у машин сработала сигнализация, а стекла в окнах затряслись. В небе были видны яркие вспышки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские военные атаковали энергообъект в Брянской области.