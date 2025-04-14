Жители Тульской области сообщили о взрывах и вспышках в небе

Над городом Алексином Тульской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, в расположенном в 59 км от Тулы городе около 2:00 раздалось от трех до пяти взрывов. После этого у машин сработала сигнализация, а стекла в окнах затряслись. В небе были видны яркие вспышки.

По предварительной информации, территорию области атаковали украинские беспилотники.

В 1:43 губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки дронов.

Накануне добровольцы отряда «Барс-Курск» и военная полиция обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг в Глушковском районе Курской области. Из-за своих габаритов этот беспилотник был способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до 1 тыс. км. Территория в районе опасной находки была оцеплена.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.