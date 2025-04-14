В ВСУ пожаловались на качество отправляемых на фронт новобранцев

Украинский командир пожаловался на качество новобранцев, которых Киев отправляет на фронт. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Как рассказал военный, из 50 новобранцев у 25 в наличии были справки об ограниченной годности к службе в армии.

«У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают в боевые части?» — спросил он.

Недавно командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков заявил, что Украине «придется» расширить мобилизацию на граждан страны 18-летнего возраста. Он уверен, что у украинского командования нет другого выхода.

Сейчас лица в возрасте от 18 до 24 лет не призываются на Украине на военную службу по мобилизации. При этом их активно призывают подписывать «молодежные контракты» на добровольной основе. По словам Ковалюка, он активно отговаривает молодых людей от присоединения к этой инициативе. При этом его дочь служила в Вооруженных силах Украины, а затем перешла на работу в ТЦК.

Ранее на Украине высказались за отставку Сырского с поста главкома ВСУ.