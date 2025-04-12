Украине «придется» расширить мобилизацию на граждан страны 18-летнего возраста. Об этом заявил командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков, передает украинское издание «Страна».

«Я уверен, к сожалению, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться», — сказал он.

Крутков считает такое решение давно назревшим.

«С самого начала нужно было делать, нравится или нет, добровольно-принудительную мобилизацию (с 18 лет – прим. ред.)», — добавил военный ВСУ.

Сейчас лица в возрасте от 18 до 24 лет не призываются на Украине на военную службу по мобилизации. При этом их активно призывают подписывать «молодежные контракты» на добровольной основе. По словам Ковалюка, он активно отговаривает молодых людей от присоединения к этой инициативе. При этом его дочь служила в Вооруженных силах Украины, а затем перешла на работу в ТЦК.

При этом начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК (территориального центра комплектации) Юрий Ковалюк признался, что не пустит сына в армию, поскольку командование не жалеет людей.

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