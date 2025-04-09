На Украине высказались за отставку Сырского с поста главкома ВСУ

Бывший начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан «Тавр» Кротевич призвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского уйти в отставку. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«Сырский должен уйти», — сказал военный.

Кротевич отметил, что Сырский, назначенный главкомом ВСУ в феврале 2024 года, не сделал практически ничего для успеха украинской армии. Он обвинил Сырского в том, что тот был слишком сосредоточен на вторжении в Курскую область, «в то время как у нас были огромные проблемы» с обороной Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике.

«Сырский не пытается применять высокую науку и искусство войны, у него всего две функции: если враг наступает — просто бросай туда больше людей. А если противник берет верх — отводи людей и говори, что заботишься о жизни солдат», — заявил Кротевич.

До этого пасынок Александра Сырского Иван заявил, что главком ВСУ никогда не считал себя украинцем и не знает украинский язык. По его словам, раньше отчим критиковал украинские власти за политические решения и коррупцию.

Иван подчеркнул, что никогда не слышал от отчима плохого слова о России или Донбассе. Кроме того, молодой человек рассказал, как в детстве его возили в гости к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир. Все они тогда считали себя русскими.

Ранее Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область.