На Украине заявили, что взрыв в Сумах 24 марта не был вызван ракетным ударом

Произошедший 24 марта взрыв в украинском городе Сумы, во время которого пострадали около ста человек, не был результатом ракетного удара, заявил мэр Конотопа Артем Семенихин. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Семенихин, комментируя сегодняшний удар российских войск по Сумам и обвиняя в нем губернатора области Владимира Артюха, отметил, что предыдущий взрыв в городе произошел не после ракетного удара. Он обвинил Артюха во лжи, назвал его «мерзавцем» и заявил, что губернатор «просто решил что-то поставить, сложить в центре города, и потом что-то произошло».

Семенихин пообещал, что «отдельно расскажет» о событиях 24 марта в Сумах.

«Страна.ua» напомнила, что пожар и детонация в Сумах 24 марта были замечены еще до того, как сработала воздушная тревога. В украинских пабликах предполагали, что взорвались боеприпасы, хранившиеся среди жилых домов.

Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов территориальной обороны.

Ранее в Сеть попала карта с целями ударов по Сумам, где собирались бойцы ВСУ.