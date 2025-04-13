Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что взрыв в Сумах 24 марта не был вызван ракетным ударом

Мэр Конотопа Семенихин: взрыв в Сумах 24 марта произошел не из-за удара ракетой
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Произошедший 24 марта взрыв в украинском городе Сумы, во время которого пострадали около ста человек, не был результатом ракетного удара, заявил мэр Конотопа Артем Семенихин. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Семенихин, комментируя сегодняшний удар российских войск по Сумам и обвиняя в нем губернатора области Владимира Артюха, отметил, что предыдущий взрыв в городе произошел не после ракетного удара. Он обвинил Артюха во лжи, назвал его «мерзавцем» и заявил, что губернатор «просто решил что-то поставить, сложить в центре города, и потом что-то произошло».

Семенихин пообещал, что «отдельно расскажет» о событиях 24 марта в Сумах.

«Страна.ua» напомнила, что пожар и детонация в Сумах 24 марта были замечены еще до того, как сработала воздушная тревога. В украинских пабликах предполагали, что взорвались боеприпасы, хранившиеся среди жилых домов.

Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов территориальной обороны.

Ранее в Сеть попала карта с целями ударов по Сумам, где собирались бойцы ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами