Опубликованы фото разрушенного ракетным ударом здания в Сумах

Опубликованы фото конгресс-центра Сумского госуниверситета, разрушенного ракетным ударом. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Здание часто используется для массовых мероприятий. Сообщается, что в нем проводилось награждение украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Курской области.

На фотографиях можно также заметить пикап с тактическим знаком курской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Издание «Общественное», ссылаясь на показания очевидцев, написало о первых взрывах в районе 10:40. По официальным данным, 32 человека не выжили, еще 84 получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов теробороны.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил о госпитализации 64 пострадавших.

Ранее в Сеть попала карта с целями ударов по Сумам, где собирались бойцы ВСУ.