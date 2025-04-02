Украинские солдаты устроили боевые позиции в старинном Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, находящемся в селе Горналь Суджанского района Курской области. Об этом РИА Новости рассказали военнослужащие группировки российских войск «Север».

По их словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли монастырь, превратив его в удобную защищенную боевую позицию с толстыми стенами и подвалами. Российские военные подчеркнули, что солдаты ВСУ, не задумываясь, выполняют преступные приказы своего командования, для которого нет ни церкви, ни святынь — лишь власть и деньги. Поэтому ВСУ осквернили уже не одно святое место, оставляя за собой руины там, где на протяжении столетий стояли храмы.

2 апреля сообщалось, что бойцы Вооруженных сил РФ заняли село Гуево в Курской области и почти полностью освободили регион от украинской армии. За минувшие сутки в селе было уничтожено порядка 40 украинских военных.

Ранее на Украине признали провал операции в Курской области.