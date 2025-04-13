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В ФРГ заявили о значительном прорыве российской армии в Харьковской области

Bild: ВС РФ совершили прорыв в Харьковской области шириной 34 км
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвигаться на Харьковском направлении. Им удалось совершить прорыв за счет нехватки бойцов в рядах украинской армии, сообщило немецкое издание Bild.

«Но то, что начиналось как небольшой российский плацдарм, теперь превратилось в российский прорыв шириной 34 километра и глубиной до четырех километров за пределами естественной речной преграды», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, благодаря совершенному прорыву ВС РФ в краткосрочной перспективе смогут усилить давление на Купянск, а в долгосрочной — использовать занятые территории для продвижения в направлении Харькова.

11 апреля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать в регион дополнительных бойцов и иностранных наемников на фоне поражений в боях с российской армией.

Он также отметил, что жители области видят, как ВСУ обстреливают подконтрольную РФ территорию региона. Они стараются противостоять украинским военным и помочь бойцам ВС РФ, добывая информацию о местах расположения украинских войск.

Ранее российские войска поразили военную часть ВСУ в Харькове.

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