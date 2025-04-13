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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, вражеский дрон уничтожили около 12:50 мск. Средства ПВО сбили летательный аппарат самолетного типа, отметили военные.

За минувшую ночь над двумя регионами России сбили 13 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 12 дронов самолетного типа уничтожили над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью.

Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель F-16 и 207 беспилотников самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ выпустили по Горловке в ДНР снаряды «натовского» калибра.

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