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ВСУ выпустили по Горловке в ДНР снаряды «натовского» калибра

Украинские бойцы за ночь обстреляли Горловку в ДНР восемью снарядами
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военнослужащие в течение ночи выпустили восемь снарядов так называемого «натовского» калибра по городу Горловке, расположенному в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в 00:20 мск Никитовский район Горловки подвергся ударам с применением двух снарядов калибром 155 мм. Еще три таких снаряда были выпущены по населенному пункту в 2:00 мск.

«Зафиксированы обстрелы <...>: 4:55 [мск] — населенный пункт Плещеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм», — добавили в управлении.

Там уточнили, что утром в 7:25 мск бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали город. Тогда они обстреляли Горловку, выпустив по ней один снаряд «натовского» калибра.

11 апреля мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что украинские солдаты нанесли удар по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе. ВСУ с помощью дрона сбросили на религиозное учреждение взрывоопасный предмет, но он не детонировал. Благодаря этому никто не пострадал.

Ранее в Горловке при атаке украинского беспилотника пострадал директор местного предприятия.

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