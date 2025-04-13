В ФРГ заявили о необходимости привести армию в состояние боевой готовности

Генинспектор ВС Германии: армию надо привести в состояние готовности к 2029 году

Вооруженные силы Германии должны быть приведены в состояние полной боевой готовности к 2029 году. Об этом в ходе интервью для газеты Welt am Sonntag заявил генеральный инспектор немецких войск Карстен Бройер.

По его словам, в настоящее время его главной задачей является быстрое обеспечение боевой готовности армии ФРГ. Специалист уточнил, что для этого ему необходимо использовать все доступные средства.

«Наша цель — 2029 год, к тому времени мы должны быть готовы», — сказал Бройер.

В то же время он подчеркнул, что численность ВС Германии необходимо увеличить до порядка 200 тыс. действующих военнослужащих. Сейчас армии не хватает около 100 тыс. человек, и этот «пробел» надо заполнить.

Как отметил генеральный инспектор, ФРГ и другие европейские государства якобы рискуют столкнуться с «российской угрозой». Именно этим и обусловлена необходимость приведения немецких войск в состояние полной боевой готовности, уточнил специалист.

В начале апреля газета Bild сообщила, что командование ВС Германии намерено провести масштабные учения для отработки сценария «нападения РФ». Тренировки запланированы на сентябрь 2025 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «абсолютным бредом» слухи о подготовке нападения на европейские страны.