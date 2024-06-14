Путин прокомментировал слухи о планах России напасть на Европу

Президент РФ Владимир Путин назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу. Об этом пишет ТАСС.

«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Все мы понимаем, что это абсолютный бред», — заявил глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

По словам лидера страны, опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость европейских стран от США.

До этого на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств Путин назвал «собачьим бредом» предположения, что Россия готовится напасть на НАТО. Он призвал не делать из России образ врага. По его словам, за рубежом специально используют российскую угрозу и «пугалку», чтобы одурачить собственное население. Под этим предлогом западные власти наращивают собственное вооружение и отправляют оружие на Украину, считает президент.

Ранее Путин рассказал об успехах в формировании многополярности в мире.