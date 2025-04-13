Украинский конфликт привел не к поражению России, а к тому, что пропавшие без вести бойцы из рядов Вооруженных сил республики «гниют в лесах, образуя кладбища по всей линии фронта». Об этом сообщил в интервью SwebbTV член Шведской королевской академии Ларс Берн.

Аналитик отметил, что тела брошенных украинских солдат поедают волки и крысы. Такие «кладбища» насчитывают более миллиона военнослужащих, добавил он.

«И за всем этим стоит наша политическая элита. Поддерживает это развитие событий. Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что она готова пойти на любые человеческие жертвы?» — добавил ученый.

До этого ТАСС писал, что десятки тысяч военнослужащих ВСУ считаются без вести пропавшими в Курской области. По словам источника агентства, тела уничтоженных украинских военнослужащих лежат во всех лесопосадках. Российские подразделения фиксируют местоположения останков бойцов ВСУ, из районов, куда не может дотянуться украинская артиллерия, проводится эвакуация в российские морги.

Ранее стало известно, куда на фронте ВСУ перебрасывают все больше подкреплений.