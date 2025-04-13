В Иране заявили о готовности ослабить обогащение урана

Иран может вернуться к прежнему уровню обогащения урана, который предусмотрен ядерной сделкой 2015 года — но при соблюдении США нескольких условий. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников.

«Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые позволяла сделка 2015 года», — сообщает издание.

Утверждается, что для этого Тегеран желает возвращение доступа к миллиардам долларов замороженных активов, а также смягчения санкций против атомного сектора экономики и прекращения давления США на покупателей иранской нефти в Китае.

В Маскате, столице Омана, 12 апреля состоялись непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Глава министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи подчеркнул серьезность намерений Тегерана достичь справедливого и взаимовыгодного соглашения.

При этом член парламентской комиссии республики по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари заявил, что Иран не будет снижать уровень обогащения урана в обмен на снятие санкций США.

Ранее в МИД Ирана назвали условие для начала прямых переговоров с США.