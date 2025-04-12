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Военный ВСУ призывал в TikTok к свержению Зеленского

Военного ВСУ задержали за призывы в TikTok к свержению власти на Украине
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Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) выкладывал в социальной сети TikTok видео, в которых призывал к смене правительства украинского президента Владимира Зеленского и неповиновению командирам. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ «Север» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Задокументированы факты противоправной деятельности по совершению военнослужащим одной из воинских частей Черниговского гарнизона действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти», — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что в настоящее время военнослужащий арестован. Ему предъявлены обвинения в распространении материалов с призывами к захвату госвласти, отметило командование.

В марте неназванный представитель украинского антифашистского сопротивления сообщил, что украинские военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны из-за коррупции среди властей и командования призвали население страны к походу на Киев. По его словам, бойцы хотят призвать власти Украины и командование армии к ответу.

Ранее в ВСУ призвали Украину готовиться к «следующей фазе войны» с Россией.

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