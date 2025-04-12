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В сети рассказали о бойце СВО, невозмутимо встретившем смерть от дрона ВСУ

Васильев: боец ВС РФ Сергей Бекетов бесстрашно встретил смерть от дрона ВСУ

Военный эксперт Алексей Васильев рассказал в своем Telegram-канале «Русский инженер» о российском бойце, который бесстрашно встретил смерть от украинского беспилотника. 

Васильев заявил, что военного звали Сергей Бекетов с позывным «Крым». Он был родом из села Малореченское Алуштинского района Республики Крым.

Васильев подчеркнул, что боец погиб под Часовым Яром в ДНР. Все произошло после того, как Бекетов во время боевого задания попал под обстрел, и, получив, ранение, упал с мотоцикла, после чего к нему подлетел украинский дрон.

«Понимая, что смерть неизбежна, принял ее с честью и достоинством, как настоящий Герой», — написал Васильев.

На опубликованных видеокадрах видно, как раненый Бекетов, не шелохнувшись, невозмутимо лежит на земле на боку, подпирая голову рукой, в ожидании действий вражеского беспилотника.

До этого в министерстве обороны России заявили, что российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в 153 районах.

По данным оборонного ведомства, в ходе выполнения боевой задачи было нанесено поражение авиационному предприятию украинского ВПК, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта Вооруженных сил Украины. Также российские войска ударили по цеху ремонта бронетехники и сборки беспилотников, складам, а также пунктам временной дислокации военных ВСУ.

Ранее в МИД России рассказали, почему Украина продолжает бить по энергообъектам.

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