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Российские войска нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 153 районах

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины в 153 районах
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в 153 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в ходе выполнения боевой задачи было нанесено поражение авиационному предприятию украинского ВПК, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российские войска ударили по цеху ремонта бронетехники и сборки беспилотников, складам, а также пунктам временной дислокации военных ВСУ.

В министерстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что ВС России нанесли удары по заводу госпредприятия «Антонов» (бывший завод «Авиант») в Киеве, а также по зданию бывшего научно-исследовательского института электро-механических приборов. Осенью 2023 года сообщалось, что на предприятии начали активно производить беспилотные летательные объекты.

Ранее в МИД России рассказали, почему Украина продолжает бить по энергообъектам.

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