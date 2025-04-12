Баканов заявил о погибших на СВО сотрудниках «Роскосмоса»

Баканов: 105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали без вести на СВО

Более 100 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали без вести в ходе специальной военной операции. Об этом во время своего выступления на концерте в Москве по случаю Дня космонавтики сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«Получили ранения 342 наших товарищей, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести», — сказал он.

Баканов отметил, что в целом участниками специальной военной операции на Украине стали более 1 тыс. работников ракетно-космической отрасли, свыше 400 из которых были отмечены государственными и ведомственными наградами, еще двое — Артур Потапов и Сергей Седов — получили звания Героев Российской Федерации.

Баканов указал на важность того, чтобы спутниковые системы «Роскосмоса» обеспечивали вооруженные силы актуальной информацией в режиме реального времени, поскольку это поможет сохранить жизни военнослужащих.

Также глава «Роскосмоса» заявил, что разработка нацпроекта по космосу завершается. По его словам, он будет отражать возможности сотрудничества с частными партнерами.

Ранее экипаж МКС обратился к россиянам в День космонавтики.