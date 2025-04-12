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Сотрудники «Роскосмоса» стали Героями России в ходе спецоперации

Баканов: двое сотрудников «Роскосмоса» стали Героями России в ходе спецоперации
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Два добровольца из числа сотрудников «Роскосмоса» стали Героями России в ходе специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, его слова приводит ТАСС.

«Более тысячи наших коллег ушли защищать Родину. Я знаю, что в зале присутствуют ветераны специальной военной операции и их семьи. Двое наших добровольцев удостоены звания Героя России. Это Артур Потапов и Сергей Седов», — сказал он в День космонавтики.

Баканов указал на важность того, чтобы спутниковые системы «Роскосмоса» обеспечивали вооруженные силы актуальной информацией в режиме реального времени.

«Это поможет сохранить жизни наших солдат и офицеров», — пояснил глава корпорации.

Он добавил, что свыше 400 военнослужащих — работников отрасли отмечены государственными и ведомственными наградами.

Также глава «Роскосмоса» заявил, что сотрудничество с NASA должно быть вне политики. По словам Баканова, российская сторона ждет назначения нового руководителя американского космического агентства Джареда Айзекмана, чтобы официально обсудить все вопросы и сделать соответствующие заявления.

Ранее сообщалось, что Россия может оказать поддержку космической миссии Илона Маска на Марс.

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