Глава «Роскосмоса» раскрыл содержание космического нацпроекта

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что разработка нацпроекта по космосу завершается. Его слова приводит ТАСС.

Баканов рассказал, что проект будет отражать возможности сотрудничества с частными партнерами.

«Он находится на финальной стадии разработки и включит в себя масштабирование орбитальной группировки, совершенствование наших ракет и космических кораблей, развитие и модернизацию космодромов, создание новой российской космической станции, которая заменит МКС после завершения эксплуатации и станет нашей базой энергии», — уточнил глава «Роскосмоса».

До этого Баканов и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции. Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что для России важно, чтобы пилотируемая космическая программа не прерывалась. При этом страна ставит в приоритет появление Российской орбитальной станции взамен МКС.

Ранее экипаж МКС обратился к россиянам в День космонавтики.