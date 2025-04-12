В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

В селе Николаевка Белгородского района украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями головы и левой голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — заявил он.

По словам губернатора, в результате детонации снаряда у автомобиля повреждены стекла и кузов.

11 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области. По словам Гладкова, в селе Муром повреждения получило остекление частного домовладения. В селе Графовка повреждения получили два автомобиля. Кроме того, один из дронов атаковал автомобиль и повредил линию электропередачи в селе Байцуры.

Также губернатор рассказал, что в селе Грузское с БПЛА сбросили два взрывных устройства.

До этого Гладков сообщил, что украинские военнослужащие с помощью 78 беспилотников и 23 боеприпасов нанесли удары по девяти районам Белгородской области за прошедшие сутки.

Ранее ВСУ ударили по старинному храму в Горловке.