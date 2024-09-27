Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США допустили уничтожение четырех F-16 на Украине

MWM: Украина могла потерять четыре истребителя F-16 при ударе ВС РФ по аэродрому

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Четыре истребителя F-16, которые были переданы киевскому режиму, могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал». Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Неподтвержденные данные из нескольких европейских источников свидетельствуют о том, что четыре недавно поставленных истребителя F-16 могли быть уничтожены в ходе атаки на авиабазу на Украине», — отмечается в материале издания.

Кроме того, журнал подчеркивает, что неудовлетворительное состояние аэродромов создает значительные ограничения для ВСУ в использовании F-16.

Накануне ВКС РФ нанесли удар из воздушной засады по двум американским истребителям F-16, поставленным Вооруженным силам Украины, которые взлетали с аэродрома Староконстантинов с опозданием. По информации военкоров, ВС РФ нанесли удар четырьмя МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

До этого координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев заявил, что по порту Южное в Одесской области, куда должно было причалить судно с ракетами для самолетов F-16, был нанесен удар.

Ранее стало известно о ликвидации командира корабля морской охраны Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами