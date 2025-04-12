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В Херсоне произошла новая серия взрывов

Новая серия взрывов произошла в подконтрольном Украине Херсоне
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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории Херсона, находящегося под контролем Украины, произошла новая серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности произошедшего не уточняются. Местные власти и экстренные службы пока не прокомментировали ситуацию.

Несколькими часами ранее также сообщалось о взрывах в Херсоне.

В ночь на 12 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. На территории Украины, в том числе в Одесской области, объявлялась воздушная тревога.

Взрывы также произошли в Киеве. Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по столице Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на севере Украины произошел взрыв.

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