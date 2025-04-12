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Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM

МО РФ: средства ПВО сбили шесть авиационных бомб JDAM и пять снарядов HIMARS
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Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 154 БПЛА самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в 153-х районах.

Также в ведомстве заявили, что украинские войска продолжили атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам. В министерстве уточнили, что речь идет об объектах в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.

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