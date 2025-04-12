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Курскую область атаковали дроны

В Курской области силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 11:30 до 12:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ночью 12 апреля упавшие фрагменты БПЛА повредили контактные сети ж/д путей на ст. Васюринской Динского района Краснодарского края. В результате чего остановилось движение поездов. Как минимум один пассажирский поезд был задержан.

Министерство обороны сообщало, что в ночь на субботу силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Больше всего дронов было уничтожено в Курской области — 18 беспилотников, и в Ростовской области — 13 БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили 1200 украинских беспилотников за неделю.

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