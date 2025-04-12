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Российские военные при помощи изоленты смогли облететь позиции ВСУ

WarGonzo: операторы дронов ВС РФ обхитрили ВСУ желтой изолентой на БПЛА
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные смогли облететь позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), обмотав беспилотный летательный аппарат желтой изолентой, чтобы тот напоминал украинский дрон. Об этом рассказал российский боец с позывным «Артист» в интервью проекту военного корреспондента Семена Пегова Wargonzo.

По словам военного, беспилотник с желтой изолентой так часто летал над украинскими позициями, что российские военнослужащие уже узнавали противника в лицо, а украинские бойцы, в свою очередь, приветственно махали пролетающему дрону.

«Артист» отметил, что обмотанный изолентой дрон спокойно летал над позициями ВСУ, «как свой».

До этого боец группировки «Восток» рассказал, что говорит по радио на бурятском языке на штурмовых операциях, чтобы запутать украинских военных. Например, российские военнослужащие по рации говорили: не «вперед», а «урагшаа», и также цифры произносили на бурятском.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил о наращивании поставок наземных робототехнических комплексов в ВС РФ.

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