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Российский боец рассказал о боевой хитрости во время штурма позиций ВСУ

Боец группировки «Восток» рассказал, что говорит по радио на бурятском на штурмах
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Боец группировки «Восток» рассказал, что говорит по радио на бурятском языке на штурмовых операциях. Об этом сообщает РИА Новости.

«По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не «вперед», а «урагшаа». Если цифры, то «один» по-бурятски — «нэгэн» и так далее: хоёр, гурба. Стараемся вот так работать», — сообщил стрелок с характерным позывным «Бурят».

Он пояснил, что благодаря боевой слаженности, подразделение не путается при получении команд, и мотострелки эффективно действуют в бою, когда их направляют операторы БПЛА.

В 2022 году разведка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе российской спецоперации столкнулась с так называемым тувинским феноменом в радиоперехватах.

Как пояснило российской оборонное ведомство, украинские разведчики не смогли дешифровать переговоры тувинских связистов, так как те используют только родной язык.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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