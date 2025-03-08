Российский боец рассказал о боевой хитрости во время штурма позиций ВСУ

Боец группировки «Восток» рассказал, что говорит по радио на бурятском на штурмах

Боец группировки «Восток» рассказал, что говорит по радио на бурятском языке на штурмовых операциях. Об этом сообщает РИА Новости.

«По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не «вперед», а «урагшаа». Если цифры, то «один» по-бурятски — «нэгэн» и так далее: хоёр, гурба. Стараемся вот так работать», — сообщил стрелок с характерным позывным «Бурят».

Он пояснил, что благодаря боевой слаженности, подразделение не путается при получении команд, и мотострелки эффективно действуют в бою, когда их направляют операторы БПЛА.

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Как пояснило российской оборонное ведомство, украинские разведчики не смогли дешифровать переговоры тувинских связистов, так как те используют только родной язык.

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