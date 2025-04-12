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Центр подготовки операторов БПЛА в Николаевской области подвергся удару

Рогов: ВС РФ нанесли удар по центру подготовки операторов дронов ВСУ в Николаеве
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Николаевской области Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

По его словам, цель находилась в административном центре региона.

«Сильно разрушены либо повреждены корпуса, где был центр подготовки [операторов дронов] и где шло производство», — отметил Рогов.

Он уточнил, что на территории объекта проходило обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению беспилотниками «Лютый». Здесь же находилась площадка доработки и настройки этих БПЛА.

9 апреля французская газета Le Monde со ссылкой на офицера украинских войск Антона Сербина сообщила, что Вооруженные силы РФ уничтожили основной производственный объект по созданию боеприпасов для нужд ВСУ. Речь идет о заводе в городе Шостка, расположенном в Сумской области.

Как отметили журналисты, в населенном пункте находятся сразу два предприятия — «Импульс» и «Звезда» — которые производят порох и детонаторы. В прошлом году они неоднократно подвергались ударам.

Ранее российские подразделения нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ.

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