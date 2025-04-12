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Позиции Азербайджана снова подверглись обстрелу со стороны Армении

Минобороны АР: ВС Армении снова обстреляли азербайджанские позиции
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Depositphotos

Позиции Вооруженных сил (ВС) Азербайджана подверглись обстрелам со стороны Армении. Об этом сообщили на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

«11 апреля с 20:10 до 23:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Басаркечярском и Горисском направлениях, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие армии Азербайджана приняли ответные действия на линии боевого соприкосновения, оказав сопротивление.

До этого пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что военнослужащий армянской армии остался жив после подрыва на мине. По его словам, инцидент произошел на армяно-азербайджанской границе в области Гегаркуник.

В конце марта армянское министерство обороны сообщило, что азербайджанская армия открыла огонь на границе с Арменией, повреждения получил жилой дом.

Ранее Пашинян призвал армянский народ отказаться от Карабаха.

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