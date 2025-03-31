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Армения сообщила об обстреле с позиций азербайджанской армии

Армения заявила о повреждении дома после обстрела со стороны ВС Азербайджана
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Global Look Press

Азербайджанская армия открыла огонь на границе с Арменией, повреждения получил жилой дом. Об этом заявило армянское министерство обороны на своем сайте.

«31 марта, в районе 00:50, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах (Сюникская область), в результате чего был поврежден жилой дом», — говорится в сообщении.

Пострадавших среди мирного населения нет, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, там назвали не соответствующим действительности заявление минобороны Азербайджана, что 30 марта с 22:30 до 04:35 31 марта армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном и юго-восточном участках границы.

16 марта министерство обороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с армянской территории. Армянская сторона назвала это заявление фейком.

Ранее Пашинян призвал армянский народ отказаться от Карабаха.

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