Армянский солдат подорвался на мине

В МО Армении заявили, что военнослужащий остался жив после подрыва на мине

Военнослужащий армянской армии остался жив после подрыва на мине. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Минобороны республики Арам Торосян.

«Жизни военнослужащего воинской части министерства обороны, получившего ранение из-за взрыва мины, ничего не угрожает, он находится под наблюдением медицинского персонала госпиталя», — сообщил Торосян.

Он добавил, что инцидент произошел на армяно-азербайджанской границе в области Гегаркуник.

В конце марта армянское министерство обороны сообщило, что азербайджанская армия открыла огонь на границе с Арменией, повреждения получил жилой дом.

Кроме того, там назвали не соответствующим действительности заявление минобороны Азербайджана, что 30 марта с 22:30 до 04:35 31 марта армянские подразделения открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном и юго-восточном участках границы.

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