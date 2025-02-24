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В Германии потребовали от будущего правительства передать Украине Taurus

Аналитик Ланге призвал будущее правительство ФРГ передать Украине ракеты Taurus
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Markus Schreiber/AP

Новое правительство ФРГ должно действовать быстро и передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. С таким заявлением в беседе с телеканалом n-tv выступил военный аналитик Нико Ланге после прошедших в Германии парламентских выборов.

Он указал, что европейская безопасность нуждается в «дееспособном федеральном правительстве Германии и как можно скорее».

«Украине нужна возможность наносить удары вглубь. Было бы неплохо, если бы новое федеральное правительство вместе со Швецией и истребителями Gripen также поставляло крылатые ракеты Taurus. На Россию можно оказать давление, и федеральное правительство должно помочь в этом. Но есть также много других вещей, которые могут иметь значение для Украины», — утверждает Ланге.

Эксперт заявил, что теперь Берлин может отложить в сторону «фальшивую дискуссию» о том, что при передаче дальнобойных ракет Германия станет частью конфликта и заняться тем, что «поможет Украине».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

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