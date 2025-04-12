Жителей Северной Осетии предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Режим беспилотной опасности введен на территории Северной Осетии», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:57 по московскому времени.

Меняйло подчеркнул, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что над территориями Курской и Ростовской областей за 30 минут уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны были сбиты с 22:00 до 22:30 по московскому времени. Девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Курской, добавили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.