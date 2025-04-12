Сестра убитого на Украине колумбийского наемника рассказала о его гибели

Сестра ликвидированного на Украине колумбийского наемника Хонатана Мартинеса Вильяды рассказала, что киевские власти равнодушны к судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы говорили с командиром, который лишь подтвердил, что мой брат мертв. Что касается личных вещей, он сказал, что нам следует связаться с Андресом Рейесом под позывным «Эскорт». И на этом все закончилось. Он сказал, что нам больше не следует ему писать, что это уже не его проблема», — поделилась женщина.

Она рассказала, что ее брат Хонатан отправился на Украину в составе группы наемников. Он хотел заработать, участвуя в боевых действиях. Билеты на самолет новым наемникам прислали ВСУ. Они долетели до Мадрида и далее передвигались по Европе на автомобилях.

Женщина уточнила, что связь с ее братом была потеряна 11 февраля. При этом киевские власти не предприняли ничего, чтобы эвакуировать тела погибших наемников.

До этого финского наемника Теро Койвисто, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее российский депутат рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ в Курской области.