Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финского наемника заочно осудили за участие в боях на стороне ВСУ

Финский наемник Койвисто, воевавший на стороне Киева, заочно получил 14 лет
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Финский наемник Теро Койвисто, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Финляндской Республики Койвисто Теро Олави... Судом заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наемник был объявлен в международный розыск.

Недавно суд в Донецкой народной республике (ДНР) вынес приговор 25-летнему гражданину Бразилии Николасу Ча, который воевал в зоне СВО на стороне украинской армии в качестве наемника. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

До этого суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы грузинского наемника Гелу Бегларашвили, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины. За материальное вознаграждение он выполнял приказы украинских командиров.

Ранее российский депутат рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами