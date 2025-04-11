Финский наемник Койвисто, воевавший на стороне Киева, заочно получил 14 лет

Финский наемник Теро Койвисто, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Финляндской Республики Койвисто Теро Олави... Судом заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наемник был объявлен в международный розыск.

Недавно суд в Донецкой народной республике (ДНР) вынес приговор 25-летнему гражданину Бразилии Николасу Ча, который воевал в зоне СВО на стороне украинской армии в качестве наемника. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

До этого суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы грузинского наемника Гелу Бегларашвили, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины. За материальное вознаграждение он выполнял приказы украинских командиров.

Ранее российский депутат рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ в Курской области.