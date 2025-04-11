Свыше 10 беспилотников сбили над двумя регионами России за полчаса

Минобороны России: над Курской и Ростовской областями за полчаса сбили 13 дронов

Над территориями Курской и Ростовской областей за 30 минут уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты с 22:00 до 22:30 по московскому времени. Девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Курской, отметили в ведомстве.

Для уничтожения дронов применялись дежурные средства противовоздушной обороны.

Незадолго до этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Ольговка Кореневского района. В транспортном средстве находились два человека. В результате атаки 24-летний пассажир не выжил. Водитель автомобиля, который вез молодого человека, не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.