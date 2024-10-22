В поселке Веселое Курской области мужчина заснял разбитый танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства стран НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

На кадрах видна уничтоженная бронетехника ВСУ. Автор не уточнил, о какой конкретно модели танка идет речь. Он добавил, что Веселое полностью освобождено российскими войсками.

«Знаменитая техника, которая якобы не горит», — сказал автор видео.

В конце сентября заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич сообщил, что две трети от поставленных украинской армии танков Abrams американского производства уже уничтожены.

В свою очередь, американское издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что ВСУ теряют танки Abrams со значительной скоростью. В качестве аргумента, автор материала представил последние снимки, сделанные в зоне спецоперации.

Ранее в Курской области впервые был замечен американский танк Abrams.