В одном из российских регионов объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал губернатор.

До этого МЧС России сообщало, что на территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Позже, в 1:45 мск, стало известно об угрозе атаки дронов в Воронежской области.

Вечером 11 апреля Минобороны РФ сообщило, что над территориями Курской и Ростовской областей за 30 минут уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны были сбиты с 22:00 до 22:30 по московскому времени. Девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Курской, добавили в ведомстве.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.