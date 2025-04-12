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На территории двух регионов России объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:13 по московскому времени.

Позже, в 1:45 мск, стало известно об угрозе атаки дронов в Воронежской области.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — отметил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев и призвал сохранять спокойствие.

Губернатор добавил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что над территориями Курской и Ростовской областей за 30 минут уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны были сбиты с 22:00 до 22:30 по московскому времени. Девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Курской, добавили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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