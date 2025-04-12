Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о попытках создать аналог ЗРК Patriot

Министр Сметанин: Украина работает над созданием аналога ЗРК Patriot
close
Global Look Press

Оборонная отрасль Украины работает над созданием аналога зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, пишет «РБК-Украина».

«Наша оборонка имеет соответствующий проект, и мы над ним работаем», — отметил он.

Сметанин уточнил, что в настоящее время на Украине нет аналогов ЗРК Patriot.

Уже состоялись переговоры с производителями аналогов, в том числе Patriot, по частичной локализации производства данных систем на территории Украины, добавил министр.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов приобрести у Соединенных Штатов значительное количество оружия, в том числе ЗРК Patriot. Он рассказал, что звонил главе Белого дома Дональду Трампу и просил продать хотя бы 10 ЗРК Patriot. Зеленский подчеркнул, что у Киева есть «много разных форматов и инструментов» для покупки американского оружия.

До этого Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них системы Patriot, а также упрекнул их в том, что зенитные ракетные комплексы не используются.

Ранее республиканцы решили проверить, на что Зеленский тратил военную помощь США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами