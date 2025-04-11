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Хуситы заявили об атаке на военные объекты в Тель-Авиве

Хуситы сообщили об атаке на два военных объекта в Тель-Авиве с помощью дронов
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Shutterstock

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали военные цели в израильском Тель-Авиве с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Два израильских военных объекта были атакованы двумя беспилотниками, отметил он.

6 апреля сообщалось, что хуситы ракетами атаковали авианосную группировку Военно-морских сил Соединенных Штатов (ВМС США) в Красном море. Представитель хуситов подчеркнул, что атаки по американской авианосной группировке предотвратили авиаудары по территории Йемена.

До этого американский телеканал CNN со ссылкой на источники рассказал, что противники хуситов готовят против них сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США. По его данным, наступление планируется провести с юга и востока, а также вдоль побережья Йемена. Сроки операции в данный момент не определены. При этом CNN отмечает, что США не будут привлекать к боевым действиям свою армию.

Ранее Пентагон заявил, что удары по хуситам будут становиться «еще более неумолимыми».

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