Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Краснодара и Краснодарского края объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«Краснодар. Внимание! Беспилотная опасность», — отмечается в рассылке.
Спустя пару минут ведомство предупредило об угрозе атаки БПЛА на территории всего региона.
«На территории края объявлена «Беспилотная опасность»», — подчеркнуло МЧС.
В ведомстве заявили, что существует угроза падения БПЛА. Жителей Кубани призвали сохранять спокойствие.
Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что над территориями Курской и Ростовской областей за 30 минут уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны были сбиты с 22:00 до 22:30 по московскому времени. Девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Курской, добавили в ведомстве.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.