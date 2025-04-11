Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе атаки дронов

МЧС сообщило об угрозе атаки беспилотников в Краснодаре и на Кубани

На территории Краснодара и Краснодарского края объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Краснодар. Внимание! Беспилотная опасность», — отмечается в рассылке.

Спустя пару минут ведомство предупредило об угрозе атаки БПЛА на территории всего региона.

«На территории края объявлена «Беспилотная опасность»», — подчеркнуло МЧС.

В ведомстве заявили, что существует угроза падения БПЛА. Жителей Кубани призвали сохранять спокойствие.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что над территориями Курской и Ростовской областей за 30 минут уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны были сбиты с 22:00 до 22:30 по московскому времени. Девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Курской, добавили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.