В США заявили о прекращении поддержки F-16 на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила поддержку истребителей F-16, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет американский журнал Forbes.

По данным издания, в частности, США прекратили поддержку для радарных глушителей истребителей. Авторы отметили, что подобное решение может лишить Военно-воздушные силы Украины «важнейших контрмер».

При этом, по информации журналистов, в распоряжении ВСУ остаются французские истребители Dassault Mirage 2000. Они оснащены собственными глушителями, в программировании которых американцы не принимают участия, подчеркнуло издание.

4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее на Западе усомнились, что Украина продержится еще одну зиму без помощи США.