В США заявили о прекращении поддержки F-16 на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила поддержку истребителей F-16, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет американский журнал Forbes.
По данным издания, в частности, США прекратили поддержку для радарных глушителей истребителей. Авторы отметили, что подобное решение может лишить Военно-воздушные силы Украины «важнейших контрмер».
При этом, по информации журналистов, в распоряжении ВСУ остаются французские истребители Dassault Mirage 2000. Они оснащены собственными глушителями, в программировании которых американцы не принимают участия, подчеркнуло издание.
4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.
Ранее на Западе усомнились, что Украина продержится еще одну зиму без помощи США.