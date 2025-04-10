В офисе Зеленского оценили возможности Европы продолжать помогать Украине

У Европы нет достаточного количества вооружения и средств для того, чтобы заменить помощь США Украине. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе», — ответил он на вопрос о том, может ли Европа оказать Киеву ту же помощь, которую раньше оказывала Америка.

При этом Ермак отметил как положительный фактор процесс перевооружения Европы.

9 апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что США сократили помощь Украине, теперь Киев преимущественно получает помощь от стран Европы.

По мнению Сырского, в случае полной остановки помощи со стороны США Украине нужно будет «рассчитывать на собственные силы».

Ранее Зеленский не исключил, что США пропустят заседание контактной группы по Украине.