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В РФ начался суд над военным по делу о добровольной сдаче в плен

«Ъ»: добровольно сдавшемуся военному РФ Иванишину запросили 16 лет заключения
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Кадр из видео/radistvsy

Российский военнослужащий Роман Иванишин предстал перед судом по обвинению в добровольной сдаче в плен украинским военным, покушении на аналогичное преступление и дезертирстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Государственное обвинение запросило для него 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита Иванишина настаивает на оправдательном приговоре или, в случае осуждения, на смягчении наказания с учетом его боевого опыта и состояния здоровья.

Судебное разбирательство, начавшееся 17 марта, проходит на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде, приговор ожидается на следующей неделе.

До мобилизации Иванишин работал горным мастером на Сахалине, но был направлен в зону боевых действий в ДНР в сентябре 2022 года. Его признание в пленении и антивоенные заявления, зафиксированные на видео в интернете, стали основой обвинения.

В феврале сообщалось, что дело Иванишина отказался рассматривать Московский гарнизонный военный суд. Он решил, что процесс должен пройти в Южно-Сахалинске, где «было закончено совершение преступления».

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

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