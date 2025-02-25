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Суд отказался от дела российского бойца, сдавшегося в плен ВСУ

Суд отказался рассматривать первое дело о добровольной сдаче военного в плен ВСУ
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Anelo/Shutterstock

Московский гарнизонный военный суд отказался рассматривать первое уголовное дело о добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) в отношении российского бойца. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд решил, что дело в отношении военнослужащего 39-й гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Романа Иванишина должно рассматриваться в Южно-Сахалинске, где «было закончено совершение преступления».

Мужчину обвиняют в добровольной сдаче в плен и дезертирстве. Ему может грозить более 20 лет заключения. Защита утверждает, что обвинение не доказано.

По данным «Коммерсанта», шахтер с Сахалина попал в плен 10 июня 2023 года в районе села Степное в Донецкой народной республике. В Россию он вернулся в январе прошлого года в рамках обмена с Украиной. На Сахалин военная контрразведка ФСБ начала в отношении Иванишина проверку. После этого он сбежал из части, однако его задержали и арестовали.

Позднее сахалинский суд отказался рассматривать дело военнослужащего по существу, направив материалы в Москву. Теперь суд снова должен состояться на Сахалине.

Ранее Минобороны предъявило несколько исков московскому проектировщику боеприпасов.

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