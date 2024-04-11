В России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен

На Сахалине военнослужащего впервые в России обвинили по делу о добровольной сдаче в плен. Как выяснила «Газета.Ru», дело рассматривает 1-й Восточный окружной военный суд.

Подсудимого Д.В. Пунтусова обвиняют в добровольной сдаче в плен и дезертирстве в период мобилизации. Другие обстоятельства дела неизвестны.

До этого в Армении во второй раз за год задержали российского дезертира.

Анатолий Щетинин был задержан на территории города Гюмри при участии сотрудников военной полиции России. В Гюмри находится российская военная база. Сообщается, что мужчину намерены отправить с территории базы в Россию на военном самолете.

В декабре 2023 года в Гюмри был задержан другой дезертировавший из рядов ВС РФ — Дмитрий Сетраков. Он был доставлен на базу ВС РФ из аэропорта Еревана и затем отправлен в РФ.

Перед этим в Санкт-Петербурге мужчину приговорили к семи годам колонии за дезертирство.

Ранее Верховный суд России посчитал преступлением добровольную сдачу в плен при возможности сопротивляться.