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В России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен

На Сахалине суд впервые обвинил бойца ВС РФ по делу о добровольной сдаче в плен

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На Сахалине военнослужащего впервые в России обвинили по делу о добровольной сдаче в плен. Как выяснила «Газета.Ru», дело рассматривает 1-й Восточный окружной военный суд.

Подсудимого Д.В. Пунтусова обвиняют в добровольной сдаче в плен и дезертирстве в период мобилизации. Другие обстоятельства дела неизвестны.

До этого в Армении во второй раз за год задержали российского дезертира.

Анатолий Щетинин был задержан на территории города Гюмри при участии сотрудников военной полиции России. В Гюмри находится российская военная база. Сообщается, что мужчину намерены отправить с территории базы в Россию на военном самолете.

В декабре 2023 года в Гюмри был задержан другой дезертировавший из рядов ВС РФ — Дмитрий Сетраков. Он был доставлен на базу ВС РФ из аэропорта Еревана и затем отправлен в РФ.

Перед этим в Санкт-Петербурге мужчину приговорили к семи годам колонии за дезертирство.

Ранее Верховный суд России посчитал преступлением добровольную сдачу в плен при возможности сопротивляться.

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